Totti sui quarti di finale di Europa League fra Roma e Milan: "Sarà una sfida bellissima, mi auguro che la Roma passi il turno"

Intervistato dai microfoni di SportMediaset durante l'evento organizzato da betsson.sport, Francesco Totti ha parlato del momento di forma che sta vivendo la Roma, dell'amico De Rossi in panchina, del ritovato capitan Pellegrini ma soprattutto dell'allettante quarto di finale di Europa League contro il MIlan. Queste le sue dichiarazioni in merito al doppio scontro con i rossoneri in programma il prossimo 11 e 18 aprile.

"I rossoneri stanno bene, hanno ritrovato 3-4 giocatori di qualità e quantità. Sarà una sfida bellissima, mi auguro che la Roma passi il turno. Il dna europeo del Milan? Sarà un fattore in più per loro ma non è più il Milan di una volta...".