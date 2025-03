Totti: "Tornerei alla Roma come fece Maldini al Milan. Saprei quali giocatori scegliere"

Francesco Totti, ospite d'eccezione durante 'Viva el Futbol', trasmissione di approfondimento calcistico a cura di Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, ha parlato anche dell'anno del ritiro, una ferita ancora aperta per l'ex capitano.

Il ritorno a Roma? Sì, come Maldini al Milan

"La società mi chiese se volevo restare, io dissi che sarei rimasto gratis e che stavo bene. Sapevo di poter continuare. Non avrei mai preteso di essere titolare, per me la Roma veniva prima di tutto. A tre giornate dalla fine mi dicono che devo smettere e che quello sarebbe stato il mio ultimo derby, in quel momento ho rosicato per i modi. L’ultimo anno con Spalletti è stato difficile, ma nel calcio capita. Il mio ritorno? Non ho mai pensato di giocare con un’altra squadra, non avrebbe avuto senso. Solo io Maldini abbiamo giocato 25 anni con la stessa squadra. Ma voi pensate che Messi in 25 anni alla Roma con Frau, Cesar Gomez e Pivotto avrebbe vinto tutti quei Palloni d’Oro?".