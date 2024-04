TOTW di Serie A secondo WhoScored: dominio Milan

Il noto portale di statistiche 'WhoScored' ha pubblicato sui propri canali social ufficiali il 'Team of the Week' della Serie A per l'appena conclusasi 31^ giornata. Dominio totale del Milan, che grazie alla netta vittoria sul Lecce di Luca Gotti è riuscito ad inserire in rosa addirittura 6 giocatori, ovvero Mike Maignan, Davide Calabria, Theo Hernandez, Yacine Adli, Samuel Chukwueze e Rafael Leao.

I restanti 5/11 della formazione proposta da WhoScored sono Victor Osimhen del Napoli, Duvan Zapata del Torino, Nedim Bajrami del Sassuolo, prossimo avversario del Milan in campionato fra le altre cose, Diego Llorente della Roma e Federico Gatti della Juventus.