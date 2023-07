Tournée americana finita per Messias: risentimento alla coscia sinistra, sarà rivalutato in Italia

Junior Messias si è infortunato nel corso dell'amichevole del Milan contro il Real Madrid, la prima della tournée americana del club rossonero. Per l'esterno destro sembra trattarsi di un risentimento alla coscia sinistra, che verrà rivalutato al rientro in Italia. Messias dunque non giocherà altri match negli Stati Uniti.