Tournée in Usa, questa notte il Milan ritrova Brahim Diaz

A un mese e mezzo dalla sua ultima partita giocata in maglia rossonera (dopo tre anni di prestito), il Milan incrocerà Brahim Diaz per la prima volta dal suo addio. Questa notte, alle ore 4 italiane, il Milan affronterà in amichevole il Real Madrid, squadra in cui l'ex numero 10 rossonero è tornato quest'anno per giocarsi le sua chance. Sarà una serata amarcord con il Diavolo che riabbraccerà anche un simbolo come Carlo Ancelotti che ha fatto la storia da giocatore e da allenatore del Milan.