Tra assenze e turnover, tre insostituibili: Maignan, Theo e Tonali

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina, Stefano Pioli nella partita di questo pomeriggio alle 18 contro lo Spezia non può fare a meno di tre giocatori insostituibili, in particolar modo alla luce dell'epidemia di infortuni che si è abbattuta a Milanello nell'ultima settimana. Oggi scenderanno regolarmente in campo, in barba al turnover, sia Mike Maignan che Theo Hernandez e Sandro Tonali.