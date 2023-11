Tra Krunic e Adli, Musah gode: l'americano favorito per una maglia da titolare

Nelle ultime settimane il ballottaggio per il ruolo di centrocampista centrale è sempre stato a due: da una parte Krunic, dall'altra Adli. Nonostante si pensasse che anche stasera, in vista del Psg, quel ruolo potesse essere conteso dal bosniaco e dal francese, le ultime indiscrezioni di formazione danno Yunus Musah in vantaggio per una maglia da titolare. L'impatto dell'americano è stato buono e potrebbe formare una linea mediana tutta nuova con Loftus e Reijnders. Da capire chi si occuperà dei compiti di regista tra lui e l'olandese, e chi invece giocherà come mezzala.