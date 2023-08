Tra meno di un'ora l'esordio stagionale del Milan Primavera in campionato

Dopo una grandissima stagione in campionato e, soprattutto, in Youth League, raggiungendo le Final Four, la Primavera di mister Abate è pronta a ripartite. Manca sempre meno all'inizio del campionato Primavera 1, dove il Milan comincerà questo sabato alle 16.30 in casa del Monza. Il match sarà visibile su Sportitalia. Diretta testuale su MilanNews.it.