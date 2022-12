Tra panchina e campo: Pioli si affida alla leadership di Kjaer nelle rotazioni

MilanNews.it

Con l’exploit di Pierre Kalulu da difensore centrale dopo l'infortunio di Kjaer nel dicembre 2021, mister Pioli ha trovato un'arma in più nel corso della stagiona passata ma anche di quella attuale. Ora che l'allenatore rossonero ha ritrovato Simon è giusto affidarsi alla sua leadership per quanto riguarda la rotazioni in difesa: nonostante il francese abbia giocato quasi tutti i minuti in stagione, il difensore danese ha comunque collezionato 7 presenze in campo e due in Champions, di cui 8 da titolare.