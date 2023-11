Tra PSG e Milan ci sono tre gol di differenza? Nani: "No. C’è un Mbappé di differenza"

vedi letture

“Le italiane in Europa? L’Inter è in buon momento, il Napoli in ripresa. Lazio e Milan hanno ancora modo per recuperare. Sono fiducioso che possano passare tutte”. Così a TuttoMercatoWeb Gianluca Nani.

Tra PSG e Milan ci sono tre gol di differenza?

“No. C’è un Mbappé di differenza, che sposta gli equilibri. Oggi lui e Bellingham fanno la differenza e trasformano una partita equilibrata”.