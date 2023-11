Tra Udinese e PSG: come il Milan gestirà i rientri di Loftus-Cheek e Pulisic

vedi letture

Le ultime settimane sono state complicate per il Milan dal punto di vista degli infortuni, con Stefano Pioli che è stato costretto a rotazioni limitate a causa delle tante assenze; esemplificativo, a tal proposito, il caso di Napoli-Milan: out Pulisic e Kalulu, dentro i giovanissimi - e non ancora del livello - Marco Pellegrino e Luka Romero. Tra Udinese e PSG, però, il tecnico rossonero ritroverà due pedine importantissime.

Ruben Loftus-Cheek sarà, in ordine di tempo, il primo è rientrare: è molto probabile, infatti, che dopo l'allenamento in gruppo di ieri a Milanello, Pioli lo porti almeno in panchina; il centrocampista inglese, che aveva subito un problema alla zona pubica in Milan-Lazio e una successiva infiammazione sempre nella stessa zona, dovrebbe cominciare in panchina (con Musah titolare) per poi mettere minuti nelle gambe a gara in corso ed essere pronto per il confronto di San Siro di martedì contro il PSG.Uscito all'intervallo di Napoli-Milan per un affaticamento al flessore, Chistian Pulisic si sta allenando a parte in questi giorni a Milanello. Stefano Pioli non dovrebbe rischiarlo contro l'Udinese, preferendo per lui un rientro un po' più sicuro direttamente nel match di martedì contro il PSG. Al posto dell'americano, c'è un ballottaggio aperto tra Luka Romero e Musah, che, nel caso, avanzerebbe la sua posizione.