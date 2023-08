Tra un mese esatto la chiusura ufficiale del Calciomercato in Italia

Il mercato è ancora lungo, quante volte lo sentiamo dire in questi giorni. In questo caso si può dire che il mercato sarà lungo ancora un mese, preciso. Infatti, il gong delle trattative suonerà alle ore 20 del 1° settembre 2023. Da quel momento in poi non sarà più possibile fare operazioni in entrata mentre, eventualmente, potranno essere chiuse quelle in uscita con i mercati esteri che lo permettono.