Tramezzani: "Il Milan non deve difendere l'1-0 dell'andata, ma deve aggredire il Tottenham"

Paolo Tramezzani, ex giocatore che in carriera ha vestito anche la maglia del Tottenham, ha parlato così a Sportitalia del match di stasera del Milan contro gli Spurs: "A livello ambientale il Milan troverà un clima molto caldo, ci sarà molto entusiasmo dove spesso il Tottenham, nel suo stadio, riesce a trovare delle ottime prestazioni. Però, penso che quello che ha proposto San Siro nella gara di andata sia irripetibile. Posso dire che sicuramente gli Spurs avranno un vantaggio dal punto di vista ambientale, ma il Milan ha un vantaggio dal risultato maturato a Milano, che se gestito bene, senza pensare solo a difendere il punteggio, ma andando ad aggredire l’avversario come nella partita di andata, potrebbe anche bastare. Io questa sera vedo il Milan favorito per il passaggio del turno, perché penso che sia una squadra che sa quello che dovrà fare. Che tattica dovrà utilizzare il Milan? Sapendo che la partita potrebbe pure allungarsi, cercherei di non correre rischi e di portare la qualificazione a casa.