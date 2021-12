Transfermarkt - Serie A, Maignan è il portiere che vale di più

Come riportato dal portale transfermarkt.it, Mike Maignan con 25 milioni di euro di valore è il portiere più prezioso in Serie A. Dopo di lui c’è Juan Musso dell’Udinese con 20 milioni. Un bell’attestato di stima per il portiere rossonero, chiamato al non facile compito di non far rimpiangere Gianluigi Donnarumma.

