Traorè e Leao: amicizia, abbracci e gol nella vittoria contro il Cagliari

Una bella prova e vittoria del Milan consente ai rossoneri di strappare il pass per i quarti di finale di Coppa Italia, in attesa poi di sapere chi sarà l'avversario dei ragazzi di Pioli con Sassuolo e Atalanta pronte a giocarsi la posta in palio. Dei 4 gol del Milan questa sera ci sono soprattutto le due firme di Traorè (prima rete da professionista) e Rafa Leao, al ritorno al gol dopo l'ultimo squillo in Champions contro il PSG.

Tra i due esterni offensivi è nata una bella amicizia, come testimonia questo ultimo post social del club rossonero con l'abbraccio di Leao al giovane classe 2004.