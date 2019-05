Trap: Prigione non ha reso umile Moreno

(ANSA) - ROMA, 8 MAG - L'intervista rilasciata da Byron Moreno, in cui l'ex arbitro entrava nel merito di Italia-Corea del Sud, sfida valida per gli ottavi dei Mondiali 2002, ha scatenato la reazione di Giovanni Trapattoni. L'ex ct azzurro, che allora guidava la Nazionale che subì la sconfitta contro i padroni di casa asiatici, ha replicato su Twitter alle parole di Moreno, protagonista in negativo del match con una serie di decisioni che penalizzarono gli azzurri. "Essere chiamato codardo da Moreno mi mancava - la replica del Trap -. Che posso dire? Io lo reputo invece molto coraggioso (o folle) per essere tornato a difendere quell'arbitraggio. Caro Byron, la prigione e gli anni non sembrano averti trasmesso un minimo di umiltà".