Travolto da accuse, si dimette il presidente della Federcalcio francese

(ANSA) - PARIGI, 28 FEB - Travolto dalle accuse di molestie e di gestione ormai fuori controllo della Federcalcio francese, si è dimesso oggi - dopo 11 anni di presidenza - Noel Le Graet. Le Graet, 81 anni, era nella bufera da diversi mesi per accuse di molestie e frasi su omofobia e razzismo che gli erano valse critiche da ogni parte. Una perizia voluta dal ministero dello Sport sulla Federcalcio da lui gestita aveva dato risultati preoccupanti. A far precipitare la situazione, ad inizio gennaio un'intervista a RMC-Sport in cui - a una domanda su un'eventuale candidatura di Zinedine Zidane al posto di Didier Deschamps come ct della nazionale - aveva risposto "a Zizou non avrei parlato neppure al telefono.