Tre anni di Tomori: il 22 gennaio 2021 il difensore inglese approdava in rossonero

Tre anni di Fikayo Tomori: il difensore inglese, con due storie su Instagram, ha voluto ricordare a tutti ciò che è successo questo stesso giorno nel 2021. Il 22 gennaio di tre anni fa, infatti, il Milan ufficializzava il suo acquisto in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea. Da quel momento Tomori ha conquistato tutti, convincendo il Milan ad acquisirlo a titolo definitivo nel giugno dello stesso anno, con una spesa non indifferente di 31 milioni di euro.

La cessione di Tomori da parte del Chelsea causò il malcontento dei tifosi Bleus, e la felicità dei milanisti nel contempo. I numeri di Tomori nei suoi primi anni di Milan recitano: 129 presenze, 6 gol, lo Scudetto 2021/22 come ciliegina sulla torta. Attualmente infortunato, Tomori è la vera colonna della difesa rossonera, che non vede l'ora di riabbracciarlo in campo.