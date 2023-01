MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tre anni fa esatti - era il 2 gennaio 2020 - Zlatan Ibrahimovic sbarcava a Linate per iniziare la sua seconda avventura in rossonero. Accolto da Zvonimir Boban e da Paolo Maldini, lo svedese sostenne tutto l'iter medico e burocratico prima di posare con la maglia del Milan davanti a tantissimi tifosi festanti in sede.