Tre anni fa il Milan batte il Sassuolo, torna in Europa e Pioli rinnova: decisiva la doppietta di Ibra

Tre anni fa, durante il campionato ripreso a porte chiuse a causa della pandemia globale, il Milan si assicurò la vittoria sul campo del Sassuolo per 2-1 grazie a una doppietta dell'infinito Zlatan Ibrahimovic. Con i tre punti i rossoneri ritrovarono l'Europa per la prima volta dopo un annon di assenza. E dopo quella partita Stefano Pioli rinnovò pure il suo contratto rossonero spazzando via le voci su Rangnick.