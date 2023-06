Tre finali europee per le italiane: tre sconfitte. Non era mai successo

MilanNews.it

La Serie A ha portato nelle tre finali delle tre competizioni UEFA tre squadre. Nessuna è riuscita, però, ad alzare il trofeo stabilendo così un record: mai una nazione aveva portato tre squadre poi perdenti nelle tre competizioni europee principali. La sconfitta dell'Inter in finale di Champions League per 1-0 per mano del Manchester City è solo l'ultima in ordine cronologico. In Europa League la Roma ha perso ai rigori contro il Siviglia, mentre in Conference la Fiorentina si è fatta beffare all'ultimo istante dal West Ham.