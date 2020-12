Tre gare di squalifica a Cavani per un commento sui social considerato razzista

E alla fine arriva la sanzione. Edinson Cavani è stato squalificato dalla FA per tre partite a causa di un messaggio considerato razzista nei confronti di un tifoso. Sui social, lo scorso novembre l'ex attaccante del Napoli aveva infatti usato l'espressione "Gracias negrito" in risposta a un tifoso che lo applaudiva per la doppietta segnata nella vittoria per 3-2 col Southampton.

Non è bastato al Matador cancellare con prontezza il commento, per onor di cronaca lontano da ogni accezione razzista in lingua spagnola, perché la Football Association non se lo è fatto sfuggire e proprio oggi ha comunicato la sua sospensione in campionato. Il centravanti attualmente in forza al Manchester United dovrà inoltre pagare una multa da 110.000 euro.