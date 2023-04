Tre giornate a Cuadrado, una a Lukaku e Handanovic, Curva Juve chiusa: le sentenze del Giudice dopo Juve-Inter

MilanNews.it

Tre giornate di squalifica a Juan Cuadrado dopo la rissa con Handanovic in Juventus-Inter di martedì scorso in Coppa Italia e un turno di stop sia per il portiere sloveno che per Romelu Lukaku. Questo il comunicato ufficiale del giudice sportivo.

"SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00

CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Juventus): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Seconda sanzione); sentito il Direttore di gara, perché, al termine della partita, a seguito di un diverbio con un calciatore della squadra avversaria, lo strattonava vigorosamente cingendogli le mani al collo e indirizzandogli un pugno al volto (atto, quest’ultimo, rilevato dai collaboratori della Procura federale); veniva diviso a forza dal giocatore avversario grazie all’intervento di alcuni compagni di squadra.