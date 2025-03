Tre gol subiti dal Milan nei primi due minuti in questa Serie A. Più di quelli presi in tutti gli ultimi 20 anni

Come riportato dal giornalista Giuseppe Pastore, il Milan, in questo campionato, ha subito tre gol nei primi due minuti di partita: uno da Man in Parma-Milan, uno da Zortea in Cagliari-Milan e uno da Politano in Napoli-Milan. Tre, più di tutti quelli sommati dai rossoneri negli ultimi 20 anni di Serie A.