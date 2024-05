Tre nomi in pole per il post Claudio Ranieri a Cagliari: Juric, Baroni e Nicola

(ANSA) - CAGLIARI, 24 MAG - Il Cagliari si prepara al dopo Ranieri. E non sarà facile. Cosa accadrà adesso è la domanda che si stanno facendo non solo i tifosi, ma anche i vertici del club. Lo striscione della curva e i primi fischi quando ha preso il microfono il presidente Tommaso Giulini dicono che, senza il 'mister dei miracoli', tutto sarà più difficile. Le prossime scelte di panchina e di mercato, senza le rassicurazioni del mister dei miracoli, saranno verosimilmente accolte con molto scetticismo. Tanto più che la linea annunciata dal presidente sarà "verde", con molti giovani. E quindi con molti rischi. Intanto è caccia al nuovo mister: Juric potrebbe essere un nome rassicurante, ma forse il tecnico croato, che chiuderà la sua parentesi a Torino, sta puntando a una squadra che abbia come obiettivo l'Europa. C'è anche Baroni, ma bisogna ancora capire se il suo futuro sarà con o senza il Verona. Lo stesso discorso vale per Nicola dell'Empoli. "Per cercare di competere il presidente mette tanti soldi - ha detto Claudio Ranieri -, ma ci sono proprietà che di denaro ne hanno davvero tantissimi a disposizione.

La Serie A è diventata molto difficile: i tifosi allora devono stare vicini alla società, alla squadra, il Cagliari è un bene troppo prezioso e va salvaguardato come una reliquia. La squadra deve dare tutto, i tifosi dovranno sostenerla, a prescindere dal risultato. Questa è la cosa più importante. I tifosi hanno scritto che la salvezza non è abbastanza? Tutto l'ambiente deve dare una mano e stare vicino alla squadra: la Serie A è un bene troppo importante, ricordiamocelo sempre". La nuova squadra dovrà essere costruita con il nuovo tecnico. Già con le valigie Gaetano, Petagna, Oristanio e Shomurodov, non utilizzati ieri: torneranno ai club di appartenenza. Per il resto tanti dubbi: dalle possibili conferme dei più esperti Mina, Pavoletti, Lapadula, Viola e del terzo portiere Aresti. Alle tentazioni di mercato in uscita per Dossena e Luvumbo. Da capire ildestino di Nandez: via a parametro zero alla Roma? La prossima sarà già una settimana decisiva per il futuro del Cagliari. (ANSA).