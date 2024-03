Tre squilli, uno più bello dell'altro: Chukwueze può dare molto di più a questo Milan

Dopo la bella vittoria dei rossoneri contro il Verona, 3-1 grazie alle reti di Theo, Pulisic e Chukwueze. E' molto particolare il momento che sta vivendo l'esterno rossonero nigeriano, che proprio contro l'Hellas ha messo a segno il suo primo timbro in Serie A.

Difficoltà tattiche in un campionato nuovo

Non è così scontato ambientarsi subito dentro una nuova realtà, soprattutto vista la differenza tattica presente nella Liga e in Serie A: due mondi completamente diversi, avversari, stadi e atmosfere che di comune hanno ben poco e Chukwueze può dirsi l'esempio perfetto di un ragazzo con qualità tecniche importanti, velocità e dribbling da top, ma con ancora molto da imparare in un campionato complesso come quello italiano.

Tre gol, uno più bello dell'altro

Al momento sono tre i timbri ufficiali di Samuel in questa stagione: due sono arrivati nel breve percorso in Champions League, il primo con la rete al Borussia Dortmund a San Siro, una bellissima serpentina da posizione defilata conclusa da un tiro rasoterra sul secondo palo. Quello in casa del Newscastle è invece un meraviglioso tiro a giro sotto la traversa, arrivato nei minuti finali e che ha permesso al Milan di poter giocare questa edizione di Europa League. Quella contro il Verona è un'altra gran conclusione, al volo, senza pensarci ma col solo obiettivo e desiderio di segnare e chiudere la partita. Non è stata finora un'entusiasmante stagione per Chukwueze, anche per merito del rendimento di Pulisic sulla destra. Il nigeriano deve continuare a lavorare duro, sfruttando le occasioni a sua disposizione: sarà un finale di stagione molto intenso, e tra turnover per la Coppa, riposo e sostituzioni, i rossoneri devono puntare anche sul talento dell'esterno nigeriano classe 1999.