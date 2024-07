Trevisani: "Ad oggi Inter, Napoli e Juve sono le prime tre del campionato. Il Milan dovrebbe essere la quarta"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Euro Cronache', il giornalista di Mediaset Riccardo Trevisani ha fatto il suo pronostico sulla prossima stagione di Serie A, non andando oltre nel dire chi secondo lui è la squadra favorita per lo Scudetto. Queste le sue dichiarazioni.

Qual è la favorita per lo Scudetto?

"Inter. La Juventus? Non sai chi cederà. Devi vedere la rosa al 15 agosto, se non addirittura al 31. Secondo me l'Inter parte con un vantaggio siderale. Io penso che ad oggi, per come si stanno muovendo, per le scelte che hanno fatto, per gli allenatori che hanno, Inter, Napoli e Juve sono le prime tre squadre del campionato. La quarta? La quarta dovrebbe essere il Milan per i giocatori che ha, vediamo come impatta Fonseca, vediamo un po' di cose, ma ti direi che i primi tre posti, adesso, poi magari il Milan domani compra Mbappè, però ad oggi tu hai perso la certezza di Giroud, ti è rimasto Jovic, che dei due non era la certezza, è rimasto Leao, che è un fenomeno e bisogna vedere come riesce ad incastrarsi nel gioco di Fonseca, che secondo me gli farà bene, secondo me Fonseca farà bene ai quei calciatori lì. Non so quanto farà bene alla fase difensiva, ma a quei giocatori lì farà bene: a Leao, Pulisic, Chukwueze. Ricordati quello che ti dico: Chukwueze farà bene nella prossima stagione".