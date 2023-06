Trevisani: "Addio Maldini-Massara? Per eccesso di bravura. Non c'è spiegazione logica"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Riccardo Trevisani è intervenuto in merito alla separazione tra il Milan e Paolo Maldini e Ricky Massara. Questo il pensiero del telecronista: "Perchè sono stati allontanati? Per eccesso di bravura. Non so darmi una spiegazione logica del perché una figura così elegante, così carismatica, capace, così tutto come Maldini, un direttore dell’area tecnica che ha scovato gente come Maignan, per citarne uno, debba essere mandata via. Probabilmente la problematica è più con Maldini che con Massara che andrà comunque via con Maldini.

Rimane una scelta difficilissima da comprendere per quello che è stato fatto in questi anni: un Milan preso a un livello e portato completamente a un altro livello, portato a fare secondo, primo, semifinale di Champions. Certo non è stata una grande stagione, qualche errore è stata fatto sul mercato ne abbiamo parlato tutto l’anno: secondo me è una scelta difficilmente comprensibile. Magari un giorno gli interessati ci spiegheranno quanto accaduto".