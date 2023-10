Trevisani: "Amo da sempre Ronaldinho, è il sorriso del calcio"

Riccardo Trevisani racconta così il proprio amore calcistico nei confronti dell'ex stella brasiliana di Barcellona e Milan: "Ronaldinho era proprio bello da vedere, ero innamorato calcisticamente e mi divertivo proprio a commentare le partite del Milan, perchè quando prendeva la palla il numero 80 era una gioia immensa per me. E' stato un funambolo, ma ha anche segnato gol importanti, faceva sempre uno o due assist a partita, ha vinto tutto. Forse è arrivato in Italia con meno motivazioni, ma anche da fermo era un fenomeno, il sorriso del gioco del calcio".