Trevisani analizza: "14 difese in Serie A sono meglio di quella del Milan"

Intervenuto nel corso della consueta puntata di inizio settimane del podcast 'Fontana di Trevi', Riccardo Trevisani ha fatto un po' il punto sull'attualità del Milan soffermandosi ancora una volta sulle problematiche difensive che sta attraversando il diavolo in questa stagione. Queste le sue dichiarazioni:

"La difesa intena come difesa, con un Maignan che non sta neanche parando tutto. Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez. Quante ne ha meglio in Serie A? Molte di più rispetto alle due che ha in campionato, forse 14. Pero' ad oggi il Milan non ha neanche Thiaw, Tomori e Kalulu che non li puoi togliere a nessuna squadra".