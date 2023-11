Trevisani: "Camarda contro la Fiorentina è una situazione ideale per prendere un rischio sano"

vedi letture

Intervenuto così nel podcast "Fontana di Trevi" L'opinione di Riccardo Trevisani sul rendimento del giovane attaccante rossonero, Francesco Camarda: "Contro la Fiorentina io porterei Camarda, ci sono tanti motivi dietro a questa scelta. Il ragazzo è giovane, ha 15 anni e giocherebbe con una leggerezza giusta, sana.

Poi dobbiamo dire che in questo momento la situazione del Milan in attacco è offensiva, ma nel vero senso del termine, Jovic non è un giocatore di calcio in questo momento, Okafor falso nove? Non so. In questo momento io porterei Camarda e mi prenderei un sano rischio, se poi va bene ci hai pure guadagnato in esperienza".