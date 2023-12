Trevisani: "Con l'Udinese Pioli mette Giroud a destra e Jovic centrale: non una grande idea. Magari Maldini e Massara gli avrebbero fatto cambiare idea: l'arrivo di Ibra non è una coincidenza"

Riccardo Trevisani, giornalista, si è così espresso sul canale Twitch dell'AC Milan sul periodo dei rossoneri: "Un po' solo l'ho trovato Pioli in questi mesi e non credo che sia una coincidenza l'arrivo di Ibrahimovic, per riempire il vuoto pneumatico delle assenze di Maldini e Massara. Ma parlo anche di questioni tecniche: contro l'Udinese Pioli mette Giroud a destra e Jovic centrale. Non è una grande idea. Penso che magari il confronto con Maldini e Massara gli avrebbe fatto avere un ripensamento. Il confronto con qualcuno che faccia campo aiuta sempre. Non è casuale la caduta del Napoli senza Giuntoli e la crescita della Juve con Giuntoli o Marotta con l'Inter... Credo molto nelle figure dirigenziale. Si dice sempre che il pesce puzza dalla testa, ma profuma anche sempre dalla testa. C'è anche un grande profumo quando i dirigenti lavorano bene".

Il pensiero su Pioli

Trevisani ha così proseguito: "Il Milan, tutte le volte che stava affogando, è riuscito a tirar fuori delle prestazioni incredibili, ma succedeva anche negli anni passati... Nel momento peggiore tira fuori il coniglio dal cilindro. È una cosa che va iscritta ai meriti di Pioli, così come il finire quasi sott'acqua va iscritta ai demeriti dell'allenatore. Certo, penso che oggi si possa parlare sul tema Pioli solo se sei per il dalli all'untore... Non si riesce ad avere una via di mezzo. Per forza andare contro contro contro. Oppure andare largamente a favore. Io credo che vadano analizzati i quattro anni di Pioli e le cose positive sono largamente superiori alle cose negative, il che non vuol dire che non siano stati fatti degli errori, soprattutto nel 2023 anno solare, ma da qui a buttare tutto alle ortiche e dare tutte le responsabilità a Pioli mi fa sorridere molto. Trovo insulti su Twitter tutti i giorni per questo".