Trevisani con prudenza: "Colombo? Giusto che possa migliorare al Monza"

Intervenuto così nel podcast Fontana di Trevi, questo l'interessante commento da parte Riccardo Trevisani nei confronti di Lorenzo Colombo: "Avrebbe fatto comodo al Milan oggi? Direi di no, è giusto che possa giocare e migliorare nel Monza, non avrebbe avuto senso averlo come seconda o terza punta negli schemi di Pioli. Secondo me Colombo, che tra l'altro ha uno dei mancini più delicati del campionato, può e deve provare a segnare almeno più di 10 gol al Monza, per poi magari tornare al Milan l'anno prossimo e perchè no, giocarsi il posto per una maglia da titolare".