Trevisani: "De Ketelaere? In questo momento ha la nuvola di Fantozzi sopra la testa. Diventerà forte"

© foto di © DANIELE MASCOLO

Presente negli studi di Pressing, Riccardo Trevisani ha commentato così le difficoltà di Charles De Ketelaere: "In questo momento ha la nuvola di Fantozzi sopra la testa. Non riesce a fare nulla, qualsiasi cosa fa succede il contrario. Sul gol sbagliato contro il Monza, ci sono però anche degli errori dei compagni. E' un momento in cui non riesce a fare nulla di quello che vuole, ma lasciatelo stare perchè diventerà un giocatore forte".