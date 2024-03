Trevisani difende Pioli "Gli è stato accollato di tutto in questi mesi, ma è comunque secondo in campionato"

Nel corso del consueto appuntamento del lunedì sera con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Fontana di Trevi', Riccardo Trevisani ha discusso su alcuni dei più importanti temi d'attualità in casa Milan dopo la vittoria di domenica pomeriggio contro l'Empoli, soffermandosi in modo particolare sul sempre molto discusso operato di Stefano Pioli. Queste le sue dichiarazioni.

"A parte l'omicidio di Kennedy è stato accollato di tutto in questi mesi all'allenatore italiano, che comunque è secondo in campionato, c'ha una media per fare 80 punti, sta dentro bene in Europa League, è uscito in Champions League nel girone definito 'della morte', con un rigore inventato regalato al PSG dall'arbitro Marchiniak. Quindi, leggiamole tutte le cose: ci sono delle cose buone e delle altre meno buone, delle cose fatte bene e delle altre male. Non è tutto una mitragliata".