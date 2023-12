Trevisani: "Differenza tra Milan e Inter ? Solo il derby"

Riccardo Trevisani, intervenuto a Cronache di spogliatoio, ha parlato così della differenza che c'è tra Milan e Inter: "La differenza tra Milan e Inter è solo il derby. Nella altre tredici partite il rendimento delle due squadre è stato lo stesso. Quindi se il Milan avesse vinto il derby e l'Inter lo avesse perso, sarebbero a pari punti.

Però il percepito è che il Milan fa schifo e l'Inter è un'astronave. Secondo me l'Inter tende ad essere un'astronave, ma il Milan non fa schifo, ha tutto per poter rimettere in piedi la sua stagione in campionato, anche perchè verosimilmente andrà fuori dalla Champions League. Secondo arriverà quarto nel girone".