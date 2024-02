Trevisani: "È una stagione in cui ho un perenne senso di pericolo quando calciano in porta al Milan"

Intervenuto nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Fontana di Trevi', Riccardo Trevisani ha parlato dell'attualità del Milan soffermandosi un po' sui problemi che in questa stagione affliggono la formazione di Stefano Pioli, uno su tutti la difesa. Queste le sue dichiarazioni:

"E' una stagione in cui ho un perenne senso di pericolo quando calciano in porta al Milan, perché c'è anche una spiegazione di qualche dichiamo esperto di calcio a cinque, che giustamente ti fanno notare che si è fatto male un anno, l'anno dopo, si è rifatto male ancora probabilmente nelle movenze qualche rischio in mento se lo prende e quindi sta provando a fare qualche croce alla Neuer che va bene in alcune circostanze, ma non ti salva in un sacco di altre circostanze. Secondo me sta tecnicamente muovendosi in maniera imperfetta, forse per una questione fisica, forse perché non è una grande annata, forse patisce che arrivano tante occasioni? Non lo so, ma il Maignan che amo è superiore a questo".