Trevisani: "Gravi errori di Fonseca contro il Torino. Non puoi mettere un attaccante a fare il terzino e un trequartista a fare il mediano"

Riccardo Trevisani ha parlato così a Pressing delle scelte di formazione di Paulo Fonseca contro il Torino: "Non capisco perchè ha messo terzino un giocatore che questa estate ha fatto bene da attaccante esterno come Saelemaekers. In mezzo al campo, ha messo Loftus-Cheek, che di solito gioca da trequartista, con davanti quattro attaccanti. Scelte tra l'altro fatte contro una delle squadre che riparte meglio nel nostro campionato. Per me è stato un errore grave. Poi è vero che ha rimediato con i cambi, ma perchè sono entrati Theo, Reijnders e Morata.

Il Milan è forte, ma non puoi mettere un attaccante esterno a fare il terzino, un trequartista a fare il mediano e poi quattro attaccanti davanti. Nemmeno il Real Madrid di Ancelotti se li può permettere. E' una formazione scriteriata quella messa in campo sabato da Fonseca".