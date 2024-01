Trevisani: "Ho sentito di tutto: è finito, non è più decisivo, ha segnato solo tre gol, non è un grande giocatore, è un bluff e tutto il resto..."

Riccardo Trevisani, intervenuto sul canale Twitch di "Cronache di Spogliatoio", ha parlato così di Rafael Leao: "Sono rimasto da solo sul carro di Rafael Leao. Ho sentito di tutto: è finito, non è più decisivo, ha segnato solo tre gol in campionato, non è un grande giocatore, è un bluff e tutto il resto. Sono il primo a dire che sta giocando una stagione negativa, non all'altezza del suo infinito talento. Leao è stato coinvolto nelle difficoltà del Milan.

Sta facendo una stagione negativa, ma poi le azioni pericoloso nascono da lui e le difese avversarie lo temono. Leao deve fare di più, deve segnare di più. Sta facendo meno bene del solito, ma poi magari farà vincere l'Europa League al Milan e io non vi farò salire sul carro. La storia di Leao è simile a quella di Pioli: Pioli ha fatto molto bene negli anni scorsi, quest'anno sta facendo meno bene e tutti si sono dimenticati di quello che ha fatto. Leao tornerà".