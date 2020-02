Trevisani: "Ibra sposta gli equilibri di questo derby. Inter favorita, ma..."

Riccardo Trevisani ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Ibra sposta tutto di questo derby perchè mentalmente, come attenzione e come migliora i compagni, . Il Milan credo che lo manderà in campo a spinta, pur di averlo a disposizione in questa partita. L'Inter è favorita dalla classifica, dalle quote dei bookmakers, perchè è più forte, ma è un derby. Roma e Lazio quest'anno fanno due campionati diversi, eppure entrambe le stracittadine capitoline sono terminate 1-1 in questa stagione".