Trevisani: "Il Milan deve tornare quello che era, oggi non gioca bene a pallone e non lotta"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24, Riccardo Trevisani, giornalista di Mediaset, ha dichiarato sul momento del Milan: "Il Milan deve tornare quello che era, quello di oggi è una fotografia sbiadita che non gioca bene a pallone, non lotta. Il Milan ha avuto tante idee, ora quel Milan lo abbiamo perso, oggi per entrare in campo e giocare la sua partita deve prendere gol".