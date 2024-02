Trevisani: "Il Milan dovrebbe pensare più all'Europa League che al campionato"

Dopo un ottimo periodo di forma e continuità in campionato, il Milan di Stefano Pioli si appresta a preparare l'importante sfida di domenica sera, alle 20:45 a San Siro contro il Napoli di Walter Mazzarri reduce dalla vittoria in rimonta contro il Verona. I rossoneri corrono di più rispetto a qualche mese fa, macinando soprattutto punti e gol segnati (secondo miglior attacco in Serie A) ma con ancora una fragilità difensiva che non può e non deve passare in secondo piano. Dell'attuale momento dei rossoneri ha parlato così il giornalista e opinionista sportivo Riccardo Trevisani.

Queste le sue parole sul canale Youtube di Carlo Pellegatti: "Il Milan non raggiungerà la Juve, o comunque mi aguro non lo faccia, perchè c'è un Europa League da vincere e i rossoneri possono farlo sul serio. Le energie del campionato saranno usate in Europa, spero possa vincere il Milan anche per un discorso da italiano orgoglioso".