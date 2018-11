Trevisani: "Il Milan dovrebbe prendere un regista, di mezz'ali ce ne sono"

Riccardo Trevisani, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato del Milan e di cosa servirebbe al suo centrocampo: "A centrocampo Herrera e Rabiot andrebbero bene, secondo me servirebbe un regista. Di mezz'ali ce ne sono. Savic? Servirebbe a tutti, fantastico, anche si è un po' perso per strada. La gestione di Lotito non sempre aiuta, tenerlo a tutti i costi lo ha reso un po' demotivato. Forse non valeva 120 in estate e non ne vale 30 adesso".