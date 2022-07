Trevisani: "Il Milan ha risposto bene dopo la brutta figura in Ungheria. Adli valore aggiunto"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Riccardo Trevisani, dagli studi di Mediaset, ha commentato così la vittoria del Milan ieri in amichevole contro il Wolfsberger: “Qualcosa di buono si è visto dal Milan. Dopo la brutta figura in Ungheria i rossoneri hanno risposto alla grande. Alcune cose non cambiano mai: i lanci di Calabria, Leao che segna sempre l’1-0 e stappa le partite, Theo Hernandez con la sua corsa, un Rebic ritrovato…e poi c’è Adli, un valore aggiunto. Sta mancando il guizzo di mercato ma questo ragazzo si sta mettendo in mostra. Con l’arrivo di De Ketelaere si comincia a delineare quella che sarà la struttura del Milan”.