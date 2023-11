Trevisani: "Il Milan nelle prime 10 ha sfidato tutta la parte sinistra della classifica ed è a tiro Scudetto, nonostante tutti gli infortuni: non è così da buttare"

Nel corso del podcast "Fontana di Trevi", Riccardo Trevisani ha parlato della situazione attuale del Milan. Ecco le sue parole:

"Il Milan ha giocato con la Lazio, con la Roma, con l'Inter, con la Juve e col Napoli nelle prime dieci giornate. Vuol dire che in mezzo girone ha fatto tutta la mezza classifica di sinistra ed è a tiro per lo scudetto avendo avuto, tranne Giroud e Leao, a turno, tutti infortunati: Loftus-Cheek lungodegente, Bennacer non l'ha mai avuto, Maignan si è fatto male, Theo è stato fuori, Calabria pure, si è fatto male Kalulu... si sono fatti male tutti. Quindi secondo me la stagione del Milan in campionato, perché la Champions è un'altra storia, non è così da buttare".