Trevisani: "Le squadre che fanno i buu, le tifoserie che fanno i buu, devono perdere la partita a tavolino"

Nel corso della consueta puntata del lunedì sera del podcast 'Fontana di Trevi', in onda sul canale Youtube di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Riccardo Trevisani ha commentato i beceri episodi avvenuti sabato al Bluenergy Stadium nel corso della partita di campionato fra Udinese e Milan, dicendo quella che per lui potrebbe essere una soluzione più che valida per battere una piaga sociale come il razzismo.

"Quanto successo è Maignan è centomila volta peggio di quanto successo durante la Supercoppa (i fischi a Riva durante il minuto di raccoglimento ndr). Siamo retrogradi, brutti, nel modo peggiore possibile, perché poi la gente si nasconde dietro le minoranza: quindi trenta sono stati incolpati e tutto il resto è tranquilla. Non è un problema di Udine ma di mentalità, dalla quale non riusciamo ad uscire. Il problema nasce dalla giustizia: se non punisci questa gente le altre persone fanno uguali ai '10' di prima. I razzisti sono molti di più, e non li risolvi col Daspo. Puniscili e poi vedi che ci pensa alla prossima volta a fare lo stupido. La squadra che ha i buu, la tifoseria che fa i buu, devono perdere la partita, e ti faccio vedere poi che chi fa buu viene "colpito forte", perché con punizioni leggere fai il solletico a gente del genere".