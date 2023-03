MilanNews.it

Riccardo Trevisani, giornalista, si è così espresso su Twitch su Leao: "Oggi il Milan senza Leao non va in Champions neanche se lo spingi. La palla che da a Messias possono darla Totti o De Bruyne. Poteva fare tre assist, brutta partita? Io impazzisco. È bene che non lo si metta più in panchina"