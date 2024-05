Trevisani: "Lopetegui? Se al Milan pensano che sia l'idea giusta, che la portino avanti. Se ne freghino di quello che dice in giro la gente"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Fontana di Trevi', il giornalista Riccardo Trevisani è intervenuto durante la rubrica 'Pastorale' parlando di Milan e del futuro della panchina rossonera, soffermandosi su diversi aspetti importanti. Queste le sue dichiarazioni.

"Una cosa che io sottolineo è questa: intanto non sappiamo che succederà, e né quale fazione prevarrà. Però una cosa, Marotta prese Allegri in due giorni, Allegri fu schifato dal pubblico della Juventus, e ha vinto 5 Scudetti e fatto finali di Champions League. Quindi, qualsiasi vogliano fare, Moncada, Ibrahimovic, Cardinali e Furlani, se ne fottano di quello che dice in giro la gente. Se pensano che sia l'idea giusta, la portino avanti. Hanno pensato, quando nessuno diceva che Ragnick era sbagliatissimo, non c'è stato #RagnickOut, ma hanno avuto l'idea di non prenderlo, ed è stata una grande idea, perché poi hai avuto dei risultati. Quindi se sono convinti della loro scelta, se hanno idea, se mettono insieme le due, tre anime per avere un'idea, facciano quello che ritengono giusto. Non sopporto lo scambio che salta fra due squadre perché i tifosi si incazzano che le squadre si scambiano i giocatori o che gli allenatori che vengono non presi o mandati via perché la piazza si è ribellata. C'è gente che fa il tifoso e c'è gente che fa il dirigente perché ha la competenza per farlo. Quindi decidessero in grande autonomia, perché se si ascoltavano gli sputi ad Allegri, Allegri non vinceva cinque campionati con la Juventus".