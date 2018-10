Trevisani: "Milan, contro Sampdoria e Genoa o riemergi o vai definitivamente a fondo"

Dopo la sconfitta del Milan contro il Betis, Riccardo Trevisani ha dichiarato a Sky: "Difficile trovare qualcuno da salvare. L'unico è Cutrone, che è l'unico che non si demotiva mai. Sa tenere sempre vivo il pubblico e la squadra rossonera. E' troppo poco per una squadra come il Milan. Il Betis ha fatto una grande partita, mentre i rossoneri non hanno fatto vedere quasi nulla per 75-80 minuti. Va bene perdere, ma non in questo modo. Dalle partite contro Sampdoria e Genoa o riemergi o vai definitivamente a fondo".