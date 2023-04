Trevisani: "Milan e Inter si assomigliano. Quando giocano con i titolari vincono sempre"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Riccardo Trevisani, giornalista, si è così espresso a SportMediaset sul derby tra Inter e Milan a maggio: “Cinque partite in un anno, due in sei giorni come nel 2003. Le due squadre si assomigliano: zoppicano in campionato ma in Champions si ritrovano in maniera straordinaria. Il Milan ha fatto una partita molto buona, salvo il gol di Osimhen a tempo scaduto in quattro gare ad eliminazione diretta ha tenuto la porta inviolata e tenere la rete inviolata in gare ad eliminazione diretta nonè semplice. Anche l’Inter ci stava riuscendo, aveva praticamente vinto ma si è ritrovata a pareggiare col Benfica, dimostrando la solita fragilità psicologica. Un dato però: quando l’Inter gioca con i titolari vince sempre, o quasi.

La squadra vista ieri sera, i primi undici, sono stati affidabili da agosto ad oggi. E anche ieri, con i cambi, l’Inter ha perso 1-2. Per il Milan vale lo stesso discorso. Penso quindi che in Champions, nelle semifinali, vedremo le stesse squadre titolari scese in campo nei quarti”.